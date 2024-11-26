Дания намерена выделить Украине $1,4 млрд

Власти Дании планируют направить в следующем году Украине около $1,4 млрд в качестве финансирования военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы датского минобороны Троельса Лунд Поульсена.

Авторы статьи отмечают, что страны Европы, испытывающие трудности с производством необходимого количества оружия для военных нужд Украины, внедряют новый метод: предоставляют Киеву деньги на производство собственного вооружения.

По данным газеты, в новом подходе европейцы намерены финансировать украинские правительственные контракты с испытывающими нехватку денег украинскими производителями оружия для производства техники для ВСУ, включая ракеты большой дальности и беспилотники. Как сообщили газете чиновники Дании и Евросоюза, Дания сохранила около 680 миллионов долларов для такой помощи Киеву, и, согласно газете, Копенгаген намерен предоставить эти средства к концу текущего года.

19 ноября сообщалось, что Дания передала Украине часть обещанных истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Дания и Швеция купят у Украины вооружение.