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Дания намерена выделить Украине $1,4 млрд

WSJ: Дания выделит Киеву $1,4 млрд на финансирование ВПК в 2025 году

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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Власти Дании планируют направить в следующем году Украине около $1,4 млрд в качестве финансирования военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы датского минобороны Троельса Лунд Поульсена.

Авторы статьи отмечают, что страны Европы, испытывающие трудности с производством необходимого количества оружия для военных нужд Украины, внедряют новый метод: предоставляют Киеву деньги на производство собственного вооружения.

По данным газеты, в новом подходе европейцы намерены финансировать украинские правительственные контракты с испытывающими нехватку денег украинскими производителями оружия для производства техники для ВСУ, включая ракеты большой дальности и беспилотники. Как сообщили газете чиновники Дании и Евросоюза, Дания сохранила около 680 миллионов долларов для такой помощи Киеву, и, согласно газете, Копенгаген намерен предоставить эти средства к концу текущего года.

19 ноября сообщалось, что Дания передала Украине часть обещанных истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Дания и Швеция купят у Украины вооружение.

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