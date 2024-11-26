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Норвегия выделит Украине дополнительные средства

Норвегия увеличит финансирование Украины до $2,6 млрд

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Depositphotos

Норвегия рассчитывает увеличить финансирование Украины до $2,6 млрд. Об этом сообщает норвежское издание VG.

Если норвежское правительство поддержит эту инициативу, то Киев получит эту сумму уже в этом году.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами партий 28 ноября.

21 ноября Минобороны Норвегии сообщило, что королевство направит 500 млн норвежских крон (примерно $45,3 млн) на поддержку оборонной промышленности Украины.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам отметил, что эти средства будут использованы для ускорения производства оружия и военной техники на Украине.

15 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что норвежские власти выразили готовность выделить средства на производство оружия и военной техники на Украине.

Ранее сообщалось, что Дания выделит Киеву $1,4 млрд на финансирование ВПК в 2025 году.

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