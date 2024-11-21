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Норвегия выделит Киеву $45 млн на поддержку оборонной промышленности

Норвегия направит $45,3 млн на поддержку оборонной промышленности Украины

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Depositphotos

Власти Норвегии направят 500 млн норвежских крон (примерно $45,3 млн) на поддержку оборонной промышленности Украины. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства королевства.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам отметил, что эти средства будут использованы для ускорения производства оружия и военной техники в Украине. Он также подчеркнул, что военной помощи, предоставляемой западными странами, «недостаточно», и требуется увеличить производственные возможности Украины для создания собственных вооружений. Грам добавил, что конкретные направления использования выделяемых средств будут определены с учетом «потребностей Украины».

15 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что норвежские власти выразили готовность выделить средства на производство оружия и военной техники на Украине.

14 ноября Украина и Норвегия подписали соглашение о военном сотрудничестве. По словам Умерова, соглашение было подписано министерством обороны Украины и Агентством оборонных материалов Норвегии (NDMA). Этот документ «открывает новые возможности для обмена информацией о рынке вооружений, а также совместных исследований и разработок инновационных военных технологий».

Ранее в НАТО объяснили, почему помогают Киеву.

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