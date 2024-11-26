Эстония поддержала ордер МУС на Нетаньяху и Галанта

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии заявило о важности выполнения решения Международного уголовного суда (МУС) насчет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает телеканал ERR со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цакхну.

«Мы должны понимать, что МУС – это независимый суд. И мы признаем независимый суд. Мы являемся членами МУС и должны отстаивать международный мир, основанный на правах... Моё послание заключается в том, что суд независим - мы не должны вмешиваться на политическом уровне», — заявил Цакхна.

Цакхна заявил, что страны, признающие юрисдикцию МУС, не могут выборочно исполнять решения суда.

До этого Жозеп Боррель раскритиковал возможный отказ стран ЕС арестовывать Нетаньяху.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Боррель заявлял, что действия МУС не носят в данном случае политического характера, поэтому все страны — члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его.

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