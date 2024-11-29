В Британии раскрыли «лучший способ защитить Украину»

Лучшим способом защитить Украину будет вступление этой страны в НАТО, что якобы благотворно скажется как на альянсе, так и на самом воюющем государстве. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«The Economist утверждает, что лучшим способом защиты Украины было бы ее вступление в НАТО», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что членство Киева в альянсе помогло бы предотвратить нестабильность государства, а блок получил бы «закаленную в боях армию».

При этом, как утверждается в материале, действие статьи 5 договора о НАТО о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех, не должно распространяться на находящиеся под контролем России территории.

До этого журнал Newsweek сообщал, что идея украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» неработоспособна и приводит лишь к жертвам, поэтому новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может «умыть руки» в такой ситуации.

Ранее в Британии предрекли увеличение ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины.