Минобороны показало кадры прибытия министра Белоусова в Северную Корею

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 29 ноября прибыл с официальным визитом в КНДР. Кадры из аэропорта опубликовала пресс-служба российского ведомства.

Церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии состоялась в международном аэропорту «Сунан» в пригороде Пхеньяна. У трапа самолета Белоусова приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

По данным пресс-службы, у Белоусова запланировано несколько двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики.

11 ноября Пхеньян официально ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой. Соответствующий указ подписал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Россия и Северная Корея подписали договор о сотрудничестве во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне. Согласно четвертой статье договора, в случае, если одна из сторон окажется втянута в войну в результате вооруженного нападения, вторая сторона обязуется предоставить ей военную поддержку.

Ранее Путин назвал Белоусова современным министром обороны.