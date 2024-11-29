Зеленский пожаловался на возрастающие угрозы со стороны России

В ближайшее время угрозы Украине со стороны России будут возрастать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние на Украине», — отметил Зеленский.

Он призвал украинцев немедленно идти в укрытие при объявлении на территории страны воздушных тревог.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы «Орешник».

Ранее в Минобороны заявили о поражении ключевых объектов ВПК Украины.