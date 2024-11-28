Путин оценил вмешательство Запада в политику стран бывшего СССР

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, заявил, что «кто платит, тот и заказывает музыку». Трансляцию выступления российского лидера вел телеканал «Россия 24».

По словам президента, если посмотреть на количество неправительственных организаций (НКО), которые финансируются западными странами, то «картинка получается очень реалистичная». Путин отметил, что участники НКО участвуют в политической деятельности внутри стран бывшего СССР на деньги от иностранных государств.

«Кто платит, тот и заказывает музыку, а они ее исполняют на площадях», — подчеркнул российский лидер.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что страны СНГ уже привыкли к попыткам Запада вмешаться во внутренние дела и выработали иммунитет против таких действий. По его словам, страны Содружества выстраивают «прочный барьер на пути вмешательства тоталитарно-либеральных режимов западного блока во внутренние дела».

Ранее в СВР предупредили о попытках стран Запада создать хаос на территории СНГ.