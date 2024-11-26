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В СВР предупредили о попытках стран Запада создать хаос на территории СНГ

Нарышкин: страны Запада будут стараться создать хаос на территории СНГ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Несмотря на то, что страны Запада терпят неудачу на Украине, они будут стараться создавать хаос на территории СНГ. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

Заявление последовало по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.

Нарышкин отметил, что страны западного блока терпят на Украине фиаско — «но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут».

«Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего [Содружества], хаос вокруг Российской Федерации», — сказал он.

26 ноября Нарышкин отметил, что Молдавия движется по пути Украины, которая в погоне за евроинтеграцией стала несостоявшимся государством. Глава СВР выразил мнение, что молдавский президент Майя Санду организовала в стране тоталитарный режим, из-за чего в обществе страны началась «катастрофическая поляризация».

Ранее в СВР заявили о планах Запада по дестабилизации в Белоруссии.

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