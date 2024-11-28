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В Госдуме оценили вероятность агрессии Запада против России

Депутат ГД Журавлев: агрессию Запада можно ожидать на любом направлении

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Максим Блинов/РИА Новости

Антироссийские провокации и агрессию против России стоит ждать на любом направлении. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Ситуация в мире сейчас настолько напряженная, что нельзя исключать антироссийских провокаций на любом фронте», — подчеркнул депутат.

По мнению Журавлева, Запад стремиться «соблазнить» Армению всеми своими силами, «будоражит» обстановку в Средней Азии, а также «обступает» Белоруссию. В этом контексте, считает парламентарий, агрессия Западе направлена в первую очередь против России.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что у России достаточно инструментов для военного ответа на «раскручиваемую спираль конфронтации».

По его словам, Россия не верит, что время для переговоров прошло. Комментируя запуск баллистической ракеты «Орешник», Рябков подчеркнул, что есть «более сильные средства», чтобы эту точку зрения услышали. Замглавы МИД обратил внимание, что это был тот сигнал, который российский президент Владимир Путин озвучил в своем обращении.

Ранее в США предрекли катастрофу из-за попыток НАТО угнаться за Россией.

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