Североатлантический альянс напрасно пытается угнаться за развитием российского военного потенциала, НАТО испытывает финансовые трудности. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«НАТО пытается угнаться с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью (за развитием российского ВПК — прим. ред.)», — подчеркнул он, комментируя заявления на Западе о превентивных ударах по территории России.

Соответствующие шаги стран Запада в отношении России являются «рецептом катастрофы», добавил бывший американский разведчик.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что НАТО, заявляя о возможности превентивных ударов по территории Российской Федерации, отбросило все приличия.

25 ноября председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны — члены НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт.

Ранее Песков назвал удар «Орешником» предупредительным «звоночком».