Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов в стране.

«Спикер уже подписал налоговый законопроект и отправил в офис президента. В ближайшее время ожидаем там (в офисе президента. — «Газета.Ru») подпись президента [Украины Владимира Зеленского], потом публикация и потом через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги», — поделился Железняк.

Он пояснил, что законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.

11 октября депутат Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» и комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук заявлял, что недавнее повышение налогов на Украине не последнее, потому что стране никто не будет дарить деньги.

10 октября украинский парламент принял проект исторического закона о повышении налогов.

Ранее в Верховной раде Украины обвинили Сырского в готовности капитулировать.