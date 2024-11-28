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Путин заявил, что ОДКБ не должна была воевать в Карабахе

Путин заявил, что ОДКБ не должна была воевать за Армению в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не должна была вступать в конфликт в Карабахе и воевать в нем за Армению, так как страна не подвергалась внешней агрессии. Видео публикует пресс-служба Кремля.

«ОДКБ здесь ни при чем, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии», — заявил он.

Путин отметил, что «ОДКБ призвана защитить страны-членов от внешней агрессии».

«События в Карабахе имеют свою специфику: Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр», — сказал глава государства.

Он уточнил, что «все, что происходило в Карабахе, к Армении юридически отношения не имеет».

«Претендовать на то, чтобы ОДКБ воевала на территории этого анклава, странновато», — добавил российский лидер.

Также Путин прокомментировал на пресс-конференции отсутствие Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. По его словам, каждая страна имеет право делать выбор, какие действия принимать в области безопасности.

До этого сообщалось, что ОДКБ продолжает рассматривать Армению как союзника, несмотря на неучастие Еревана в мероприятиях объединения.

Ранее лидеры стран ОДКБ подписали более десяти документов.

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