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Путин прокомментировал отсутствие Армении на встрече ОДКБ

Путин: отношение Армении к ОДКБ обусловлено внутренними проблемами и Карабахом

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Каждая страна имеет право делать выбор, какие действия принимать в области безопасности. Так президент России Владимир Путин прокомментировал на пресс-конференции отсутствие Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что Армения может вернуться к взаимодействию с ОДКБ в полном формате.

По мнению президента, нынешняя позиция Еревана по отношению к организации связана с внутренними проблемами страны и вопросом о Нагорном Карабахе.

До этого сообщалось, что ОДКБ продолжает рассматривать Армению как союзника, несмотря на неучастие Еревана в мероприятиях объединения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не присутствовал на встрече. О том, что он не приедет, стало известно в минувшую среду.

Ранее лидеры стран ОДКБ подписали более десяти документов.

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