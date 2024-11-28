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Путин отказался комментировать встречу Трампа и Байдена

Путин заявил, что не знает, о чем говорили на встрече Трамп и Байден

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Evan Vucci/AP

Президент РФ Владимир Путин не знает, о чем говорили на встрече избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава американской администрации Джо Байден. Об этом он сам заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

Путин отказался комментировать их беседу, потому что «это невозможно».

13 ноября Трамп и Байден встретились в Белом доме. Встреча длилась около двух часов. Они обсудили важные вопросы международной и национальной безопасности и повестку работы конгресса США. В частности, действующий президент США затронул проблемы финансирования федерального правительства и выделения дополнительной помощи в случае стихийных бедствий.

Телеканал Fox News сообщал, что поведение Байдена на встрече с Трампом удивило американцев, вызвав предположение о том, что он был рад передать бразды правления страной республиканцу после того, как собственная партия заставила его отказаться от намерения баллотироваться на второй срок.

Ранее Трамп раскрыл подробности разговора с Байденом и Харрис после победы.

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