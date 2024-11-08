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Трамп раскрыл подробности разговора с Байденом и Харрис после победы

Трамп: разговоры с Байденом и Харрис после победы были очень приятными

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Brian Snyder/Reuters

Телефонные разговоры с бывшим кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис и действующим президентом США Джо Байденом были «очень приятными», демократы говорили уважительно. Об этом заявил победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп, его слова приводит NBC News.

«Очень приятные звонки, очень уважительные в обоих случаях», — отметил избранный президент США.

По его словам, Харрис говорила о передаче власти и сообщила, что желает мирного процесса в связи со вступлением Трампа в должность.

При этом американская газета The Washington Post сообщала, что десятки тысяч американцев примут участие в «Народном марше на Вашингтон» в январе 2025 года в преддверии инаугурации Дональда Трампа, среди них как сторонники, так и противники избранного президента США.

Отмечалось, что демонстрация, получившая название «Народный марш на Вашингтон», запланирована на 18 января, за два дня до инаугурации.

Ранее Путин прокомментировал слова Трампа о российско-украинском конфликте.

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Выборы в США - 2024
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