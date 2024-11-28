Путин заявил о провале попыток Запада указать России на «место в углу»

Западные страны показывали России на «место в углу», исходя из своих геополитических интересов, однако страна справилась с этим. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Казахстан, трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

«Прям сразу же практически показали, где наше место: «вон там, в углу». И этим не закончилось, начали поддерживать сепаратистские силы, террористические силы на Кавказе, начали раскачивать РФ изнутри», — сказал он.

Также Путин, отвечая на вопрос о вмешательстве западных стран во внутреннюю политику стран бывшего СССР, заявил, что «кто платит, тот и заказывает музыку». Президент отметил, что если посмотреть на количество неправительственных организаций (НКО), которые финансируются западными государствами, то «картинка получается очень реалистичная».

Кроме того, глава государства заявил, что российская сторона готова к диалогу с США, в том числе с будущей администрацией.

Ранее в СВР предупредили о попытках стран Запада создать хаос на территории СНГ.