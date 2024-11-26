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Глава СВР заявил, что страны СНГ выработали иммунитет против вмешательства Запада

Нарышкин: страны СНГ выработали иммунитет против вмешательства Запада

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Страны СНГ уже привыкли к попыткам Запада вмешаться во внутренние дела и выработали иммунитет против таких действий. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе XX заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ, передает ТАСС.

«Вот к таким действиям со стороны западного блока мы уже привыкли и получили определенный иммунитет», — заявил он.

По словам Нарышкина, более важными являются тенденции, которые предпринимают страны СНГ в части формирования евразийской архитектуры безопасности. Он добавил, что страны Содружества выстраивают «прочный барьер на пути вмешательства тоталитарно-либеральных режимов западного блока во внутренние дела».

26 ноября Нарышкин выразил мнение, что Молдавия движется по пути Украины, которая в погоне за евроинтеграцией стала несостоявшимся государством. Глава СВР выразил мнение, что молдавский президент Майя Санду организовала в стране тоталитарный режим, из-за чего в обществе страны началась «катастрофическая поляризация».

Ранее в СВР предупредили о попытках стран Запада создать хаос на территории СНГ.

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