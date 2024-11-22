Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал удар ВС РФ новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш» ужасающей эскалацией. Его слова приводит AFP.

«То, что Путин теперь также использовал ракету средней дальности для удара по украинской территории, является ужасающей эскалацией», — сказал Шольц.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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