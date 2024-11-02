Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие при необходимости

Россия готова воспользоваться ядерным оружием, если ей придется защищать свое существование. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT.

Политик отметил, что в США вряд ли хотят третьей мировой войны, но там почему-то считают, «что русские никогда не перейдут определенной черты». По словам Медведева, американцы ошибаются, и если речь пойдет о существовании Российской Федерации, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин и другие политики, у страны не останется другого выбора.

Зампред Совбеза добавил, что каждый человек, вступающий в должность президента ядерного государства, принимает на себя обязательство защищать страну до последнего, это касается и России.

Медведев считает, что в этом вопросе нынешним политикам США и стран Европы не хватает прозорливости и тонкости ума, которые были, например, у бывшего американского государственного секретаря Генри Киссинджера.

Ранее Медведев увидел наркотический подтекст в плане победы Зеленского.