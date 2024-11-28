Стало известно, когда состоится следующий саммит ОДКБ

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил провести следующую сессию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конце 2025 года.

«Очередную сессию Совета коллективной безопасности предлагаю провести в 4-м квартале 2025 года в Киргизской Республике», — заявил он.

В 2025 году Киргизия начнет председательство в ОДКБ, в текущем году председательствует Казахстан. Жапаров также поздравил Казахстан с успешным председательством в ОДКБ в 2024 году.

Лидеры ОДКБ также отметили важность широкой международной поддержки празднования 80-летия Победы в 2025 году. Они решительно осудили любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов.

По итогам саммита ОДКБ в Астане 28 ноября лидеры стран-участниц приняли декларацию и подписали более десяти документов. Одним из ключевых документов стала Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, подготовленная с учетом изменений в международной военно-политической обстановке.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее в ОДКБ призвали к совместной работе по предотвращению новых конфликтов.