В ОДКБ призвали к совместной работе по предотвращению новых конфликтов

Лидеры ОДКБ в совместном заявлении к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне назвали необходимостью совместную работу по предотвращению новых конфликтов глобального масштаба. Об этом сообщает ТАСС.

По их словам, подлинную глобальную безопасность возможно построить лишь на основе интересов всех стран с учетом принципов международного права и конструктивного сотрудничества.

«Убеждены в необходимости коллективной работы по поиску ответов на многочисленные вызовы современности, по предотвращению новых конфликтов», — говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули, что не существует альтернативы формированию устойчивого многополярного миропорядка на основе культурно-цивилизационного многообразия современного мира, естественного права народов самостоятельно определять пути и модели развития, реализуя один из главных принципов Устава ООН — суверенное равенство государств.

Лидеры ОДКБ также назвали священным долгом своих государств сохранить правду об общей борьбе с нацизмом и не допустить рецидивов идеологии ненависти.

Ранее в ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.