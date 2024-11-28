Лидеры ОДКБ отметили важность международной поддержки празднования 80-летия Победы

Лидеры ОДКБ отметили важность широкой международной поддержки празднования 80-летия Победы в 2025 году. Соответствующая Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ опубликована на сайте Кремля.

Они решительно осудили любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов.

«Призываем все государства и народы противодействовать проявлениям фашизма, нацизма и неонацистской идеологии», — отмечается в документе.

По итогам саммита ОДКБ в Астане 28 ноября лидеры стран-участниц приняли декларацию и подписали более десяти документов. Одним из ключевых документов стала Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, подготовленная с учетом изменений в международной военно-политической обстановке.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее в ОДКБ призвали к совместной работе по предотвращению новых конфликтов.