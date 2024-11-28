Эксперт объяснил, кто может помешать мобилизации 18-летних на Украине

Снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет во многом будет зависеть от курса избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко.

«Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет. Если же он продолжит политику уходящей администрации Байдена, то он может в более жесткой манере потребовать от Киева призыва 18-леток», — считает эксперт.

При реализации второго сценария, по его оценкам, Киев может мобилизовать до одного миллиона человек. Однако они будут слабо обучены и вряд ли смогут остановить продвижение российских войск, заключил Скачко.

27 ноября стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

В этом году Киев снизил минимальный возраст мобилизации до 25 лет, максимальный остался прежним — 60 лет.

18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине заявили о запрете снятия с воинского учета по состоянию здоровья.