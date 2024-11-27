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На Украине заявили о запрете снятия с воинского учета по состоянию здоровья

Юрист Голодняк заявила, что сняться с воинского учета на Украине по здоровью больше нельзя

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Shutterstock/Mehaniq

Минобороны Украины лишило возможности снятия с воинского учета людей, негодных к военной службе. Об этом заявила адвокат Дарья Голодняк в интервью украинскому телеканалу «Новости. Live», передает ТАСС.

«Непригодных по состоянию здоровья с исключением с воинского учета больше не существует. Непригодность будет связана с решением военно-врачебной комиссии и будет действовать конкретный период, на который она определяется», — заявила адвокат.

По ее словам, человек в случае непригодности сохраняет статус военнообязанного. Голодняк объяснила, что минобороны Украины внесло изменения в порядок ведения реестра воинского учета. Раньше мужчины с тяжелыми заболеваниями могли признавать себя непригодными к службе и позже подавать заявления о снятии с воинского учета, на данный момент такой возможности больше нет.

До этого стало известно, что все отсрочки от мобилизации, которые были ранее выданы минэкономики Украины через единое приложение электронного документооборота «Дия», прекращают действовать с 28 февраля 2025 года.

Ранее стала известна доля принудительно мобилизованных в ВСУ.

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