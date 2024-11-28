Путин утвердил перечень KPI для губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов российских регионов. Указ размещен на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

В список данных показателей, в частности, вошли доверие людей к власти, рождаемость в регионе, условия, создаваемые для ветеранов специальной военной операции (СВО) и другие показатели.

26 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала о том, что администрация президента России ведет работу над обновлением ключевых показателей эффективности губернаторов. Отмечалось, что в них добавят больше социологически измеряемых параметров. В настоящее время, писала газета, по ряду KPI губернаторы отчитываются цифрами статистики, но в администрации президента хотели бы знать мнения граждан по изменениям на местах.

Последний раз KPI для губернаторов обновляли в 2021 году. Тогда указом президента было зафиксировано 20 параметров для оценки их работы.

Ранее в Госдуме не одобрили проект об обязанности чиновников пользоваться общественным транспортом.