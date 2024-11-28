Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Путин утвердил перечень KPI для губернаторов

Путин утвердил перечень ключевых показателей эффективности для губернаторов

close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов российских регионов. Указ размещен на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

В список данных показателей, в частности, вошли доверие людей к власти, рождаемость в регионе, условия, создаваемые для ветеранов специальной военной операции (СВО) и другие показатели.

26 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала о том, что администрация президента России ведет работу над обновлением ключевых показателей эффективности губернаторов. Отмечалось, что в них добавят больше социологически измеряемых параметров. В настоящее время, писала газета, по ряду KPI губернаторы отчитываются цифрами статистики, но в администрации президента хотели бы знать мнения граждан по изменениям на местах.

Последний раз KPI для губернаторов обновляли в 2021 году. Тогда указом президента было зафиксировано 20 параметров для оценки их работы.

Ранее в Госдуме не одобрили проект об обязанности чиновников пользоваться общественным транспортом.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами