В Госдуме не одобрили проект об обязанности чиновников пользоваться общественным транспортом

Госдума не одобрила законопроект об обязанности руководителей органов власти и депутатов всех уровней использовать общественный транспорт в течение двух рабочих дней каждую неделю для прибытия на рабочее место в рамках проведения акции «Дни без автомобиля». Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что «пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта», что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах.

Законопроект внес в Госдуму депутат от фракции «Новые люди» Владимир Плякин. Новую инициативу предлагалось ввести в несколько федеральных законов.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почаще пользоваться общественным транспортом.

Ранее в России стали в два раза чаще пользоваться общественным транспортом.