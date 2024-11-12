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В Госдуме не одобрили проект об обязанности чиновников пользоваться общественным транспортом

ГД не поддержала проект об использовании чиновниками общественного транспорта

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Госдума не одобрила законопроект об обязанности руководителей органов власти и депутатов всех уровней использовать общественный транспорт в течение двух рабочих дней каждую неделю для прибытия на рабочее место в рамках проведения акции «Дни без автомобиля». Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что «пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта», что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах.

Законопроект внес в Госдуму депутат от фракции «Новые люди» Владимир Плякин. Новую инициативу предлагалось ввести в несколько федеральных законов.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почаще пользоваться общественным транспортом.

Ранее в России стали в два раза чаще пользоваться общественным транспортом.

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