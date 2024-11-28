МИД Германии вызвал посла России на фоне высылки журналистов немецкого телеканала

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD. Об этом заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с ее коллегой из Новой Зеландии, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что высылка немецких журналистов из России является неприемлемой, «а обоснование этому просто неверное и ложное». В МИД ФРГ осудили соответствующее решение российской стороны.

«Поэтому сегодня мы вызвали российского посла... Абсолютно неправда, что в Германии или в Европе существует какое-либо ограничение свободы прессы. Поэтому нет абсолютно никаких оснований связывать это с нынешней высылкой сотрудников ARD», — сказала Бербок.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что корреспондентам и операторам немецкого телеканала ARD предписано покинуть Россию в качестве зеркальной меры после запрета российского «Первого канала» в Германии.

В тот же день корреспондент Первого канала Иван Благой заявил в эфире, что власти Германии закрывают немецкое бюро телеканала. По словам журналиста, в первой половине декабря он и его коллега Дмитрий Волков по предписанию немецких властей должны покинуть территорию ФРГ.

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