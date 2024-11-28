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МИД Германии вызвал посла России на фоне высылки журналистов немецкого телеканала

Бербок: МИД ФРГ вызвал посла РФ на фоне высылки журналистов телеканала ARD

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD. Об этом заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с ее коллегой из Новой Зеландии, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что высылка немецких журналистов из России является неприемлемой, «а обоснование этому просто неверное и ложное». В МИД ФРГ осудили соответствующее решение российской стороны.

«Поэтому сегодня мы вызвали российского посла... Абсолютно неправда, что в Германии или в Европе существует какое-либо ограничение свободы прессы. Поэтому нет абсолютно никаких оснований связывать это с нынешней высылкой сотрудников ARD», — сказала Бербок.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что корреспондентам и операторам немецкого телеканала ARD предписано покинуть Россию в качестве зеркальной меры после запрета российского «Первого канала» в Германии.

В тот же день корреспондент Первого канала Иван Благой заявил в эфире, что власти Германии закрывают немецкое бюро телеканала. По словам журналиста, в первой половине декабря он и его коллега Дмитрий Волков по предписанию немецких властей должны покинуть территорию ФРГ.

Ранее в Чехии заблокировали Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT».

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