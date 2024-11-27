Немецкий «Первый канал» покидает Россию

Корреспондентам и операторам немецкого телеканала ARD предписано покинуть Россию в качестве зеркальной меры после запрета российского «Первого канала» в Германии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России.

«Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов... в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», — заявила Захарова.

До этого корреспондент Первого канала Иван Благой заявил в эфире, что власти Германии закрывают немецкое бюро телеканала.

По словам журналиста, в первой половине декабря он и его коллега Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Благой уточнил, что соответствующий документ корреспонденты получили от немецких властей во вторник.

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