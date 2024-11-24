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На Украине раскрыли реальные планы Зеленского

Бывший спикер Рады Разумков заявил, что партия Зеленского готовится к выборам

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Johanna Geron/Reuters

Правящая партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не заботится о стране, а ведет подготовку к выборам. Об этом сообщил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью бывшему депутату Бориславу Березе на YouTube-канале.

«Правящая партия не думает о государстве, а занимается подготовкой к выборам», — подчеркнул он.

По мнению Разумкова, пункты «плана стойкости», представленного Зеленским 19 ноября, выглядят как лозунги, которые знаменуют старт избирательной компании.

«План стойкости» состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев». В документе также содержится тезис, что выборы на Украине пройдут только «после победы».

13 ноября британский журнал The Economist со ссылкой на информированные источники писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. Подготовительные работы начались — региональные избирательные штабы мобилизуются, ведется работа над списками кандидатов, подчеркивает издание.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее стало известно, кому Зеленский может проиграть в случае выборов на Украине.

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