Политолог: надежды на Трампа рушатся на глазах

Действующий президент США Джо Байден вывел конфликт на Украине на новый уровень, позволив Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России. Избранный американский лидер Дональд Трамп при этом молчит, хотя не может не знать о происходящем. Поэтому надежды на него рушатся на глазах. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Трамп играет по правилам политического истеблишмента. И я хочу обратить внимание на заявление его пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, которая сказала, что он, конечно, будет всех мирить, но с позиции силы Америки. Это мир с позиции силы, формула [40-го президента США Рональда] Рейгана. Так что я ничего хорошего от Трампа не жду», — сказал Бовт.

Он добавил, что риск Карибского кризиса 2.0 по-прежнему существует.

В ноябре Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Избранный президент США неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства предотвратит начало третьей мировой войны.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в США заявили, что Трампу будет сложно закончить конфликт на Украине.