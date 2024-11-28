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Во Франции призвали евродепутата отправиться воевать на Украину

Филиппо посоветовал евродепутату Глюксманну отправиться воевать на Украину

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо посоветовал депутату Европарламента Рафаэлю Глюксманну отправиться воевать на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пусть он сам поедет на Украину и воюет! Чем скорее, тем лучше!» — прокомментировал Филиппо слова члена Европейского парламента Рафаэля Глюксманна, который заявлял о необходимости продолжать поддерживать Киев и увеличить поставки вооружений.

До этого Филиппо заявил, что депутаты Национального собрания Франции — нижней палаты парламента, выступающие за разрешение использовать дальнобойное оружие по территории России, обязаны отправиться воевать на Украину. По его мнению, это «суицидальный порыв» депутатов, чей «мир рухнул» из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США.

17 ноября сообщалось, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее стало известно, что решения Байдена по Украине могут привести к серьезной эскалации.

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