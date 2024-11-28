Европарламент призовет ЕС разработать долгосрочный план финансирования Украины

Депутаты Европейского парламента в резолюции по поддержке Украины намерены попросить Еврокомиссию предложить новый долгосрочный план финансирования Украины после 2027 года. Об этом говорится в проекте документа на сайте ЕП.

Также парламентарии призывают разработать решения в рамках надежного правового режима, позволяющего конфисковывать замороженные государственные активы России.

28 ноября на пленарной сессии в Страсбурге, Франция, состоится голосование по очередной резолюции в поддержку Украины. Резолюции Европейского парламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Европейского союза или государствами — членами ЕС.

Также стало известно, что ЕП предложит Евросоюзу создать новый формат финансирования военных поставок Киеву взамен фонда, который блокирует Венгрия.

До этого Bloomberg писал, что Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС не договорились о разблокировке средств Европейского фонда мира для Киева.