Европарламент намерен создать новый формат поставок оружия Киеву

Европарламент (ЕП) предложит Евросоюзу создать новый формат финансирования военных поставок Киеву взамен фонда, который блокирует Венгрия. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте ЕП.

«Европарламент подчеркивает, что, если Европейский фонд мира останется заблокированным до следующего Евросовета, необходимо незамедлительно создать новый формат», — говорится в документе.

Предполагается, что новый союз будет включать в себя только те страны, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться о разблокировке средств Европейского фонда мира (ЕФМ) для Украины, поскольку Венгрия снова наложила вето на такое решение.

До этого Bloomberg писал, что Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о провале подхода ЕС к конфликту на Украине.