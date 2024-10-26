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Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии ради помощи Украине

Bloomberg: Германия и Франция отвергли план ЕС по обходу вето Венгрии по Украине

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, Европейская служба внешних связей предложила странам Евросоюза делать добровольные пожертвования в Европейский фонд мира, что позволило бы отправлять Украине деньги без необходимости в поддержке от всех стран-участниц.

Однако Германия и Франция выразили опасения, что подобные действия рискуют превратить фонд в инструмент внешней политики. По словам источников Bloomberg, другие страны ЕС так же могут отказаться вносить добровольные взносы ради помощи Киеву.

30 января сообщалось, что лидеры стран Евросоюза пока не смогли убедить Венгрию одобрить финансовую помощь в €50 млрд для поддержки Украине.

В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС разработал юридический механизм, чтобы обойти вето Венгрии на покупку западными странами оружия для Украины за счет прибыли от российских замороженных активов за рубежом.

Ранее стало известно, что Евросоюз ищет способ выделить Украине помощь в обход позиции Венгрии.

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