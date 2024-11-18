Главы МИД ЕС не договорились о разблокировке средств Европейского фонда мира для Киева

Министры иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться о разблокировке средств Европейского фонда мира (ЕФМ) для Украины, поскольку Венгрия снова наложила вето на такое решение. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет ТАСС.

«Сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», — сказал он журналистам после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Несколько месяцев назад глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель обещал, что к концу своего мандата в ноябре сможет разблокировать поставки оружия более чем на €5 млрд через ЕФМ, которые уже более года продолжает блокировать Венгрия. Однако 18 ноября дипломат признал, что не успеет этого добиться, поскольку уходит в отставку.

До этого Bloomberg писал, что Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине. По данным агентства, Европейская служба внешних связей предложила странам Евросоюза делать добровольные пожертвования в ЕФМ, что позволило бы отправлять Украине деньги без необходимости в поддержке от всех стран-участниц, однако Берлин и Париж выразили опасения, что подобные действия рискуют превратить фонд в инструмент внешней политики.

Ранее в ЕС предложили готовиться к снижению поддержки Украины со стороны США.