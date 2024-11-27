Кулеба назвал главную ошибку Европы в отношении Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «самой большой ошибкой» Запада за последний год осуждение плана Эммануэля Макрона по отправке войск на территорию республики. Его слова приводит Politico.

«Если вы спросите меня, что было самой большой ошибкой Запада за последний год, я бы назвал яростное публичное осуждение европейскими лидерами предложения Эммануэля Макрона отправить войска на Украину», — сказал Кулеба.

Владимиру Путину понравилось такое развитие событий, подчеркнул экс-министр. Он также отметил, что для него это «стало большим» шоком.

До этого французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Это происходит на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США. По ее данным, обсуждения носят засекреченный характер.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже поднимался вопрос возможности отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину. Однако, по его словам, участники обсуждений не пришли к общему консенсусу.

Ранее Кулеба заявил, что Трампу не удастся завершить конфликт на Украине.