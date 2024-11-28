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Глава немецкой разведки заявил, что Россия «нападет» на НАТО до конца десятилетия

Глава разведки ФРГ Каль: Россия будет испытывать красные линии и нападет на НАТО

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Global Look Press

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия якобы продолжит прощупывать красные линии НАТО и может напасть на страны НАТО до конца десятилетия. Его слова приводит Zeit.

Он утверждает, что Россия «готовится к войне с Западом», и конфронтация якобы рассматривается в Кремле возможным вариантом. Каль предполагает, что ВС РФ будут способны «совершить нападение на Запада» до конца десятилетия.

В то же время он считает, что речь идет не о широкомасштабном вторжении на европейские страны НАТО, а в ограниченной операции, которая должна перечеркнуть обязательства о коллективной безопасности и развалить Североатлантический альянс.

«Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы возрастет», — заявил Каль.

27 ноября заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя исключать сценарий нанесения ударов по военным базам Североатлантического альянса. Он напомнил, что государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в украинский конфликт. Медведев признался, что России «не хотелось такого сценария», об этом уже неоднократно заявлялось.

Ранее журналист объяснил, почему в НАТО не готовы к войне с Россией.

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