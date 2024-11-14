Стало известно, когда ЕС может принять новый пакет санкций против России

Европейский союз до 24 февраля 2025 года может принять новый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который надеется принять в начале следующего года... до символической даты 24 февраля», — сказано в сообщении.

По информации агентства, этот санкционный пакет может включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также дополнительные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

9 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России.

В конце октября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций в отношении РФ, направленный против российского экспорта энергоносителей.

Ранее на Западе признали неудобную правду о санкциях против России.