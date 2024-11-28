В МИД назвали пуск «Орешника» предупредительным сигналом США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва регулярно направляет Соединенным Штатам как устные, так и «материальные предупредительные сигналы». Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал расширение географии атак ракетами ATACMS.

Он подчеркнул, что все сигналы «предупредительного свойства» направляются Вашингтону регулярно. Одним из них стало испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник», указал Рябков.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл, как «Орешник» повлиял на позицию Байдена по помощи Украине.