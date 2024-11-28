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Эксперт раскрыл, как «Орешник» повлиял на позицию Байдена по помощи Украине

Аналитик Прауд: Байден не станет наращивать помощь Киеву после удара «Орешником»

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Tom Brenner/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в последние месяцы своей работы не станет значительно наращивать военную помощь Украине на фоне удара России «Орешником». Об этом в материале для Responsible Statecraft написал британский дипломат, экс-советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве Иэн Прауд.

По его словам, у России, в отличие от Запада, «есть суверенная мощь и политическая воля» действовать в одностороннем порядке, что продемонстрировал пуск ракеты «Орешник». Использование ракеты в будущем сделает ATACMS и Storm Shadow проигрышным вооружением, указал эксперт.

«Возможно, неудивительно, что те, кто выступали за использование ATACMS по большей части молчат после применения «Орешника», — написал Прауд.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил, что «русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского».

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