Экс-сотрудник Пентагона: «русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского»

Применение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» Россией послало «серьезное предупреждение» Соединенным Штатам, Европе и Украине. Об этом пишет бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности Стивен Брайен для Asia Times.

«По сути, русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского», — пишет автор.

Российский лидер Владимир Путин также послал предупреждение странам НАТО, когда заявил, что «Орешник» может поразить любую цель в Европе, подчеркнул эксперт. Как отмечает Брайен, «все базы НАТО, командные центры и ракетные позиции могут быть уничтожены» ракетой.

Аналогичный тревожный сигнал получили и Соединенные Штаты в отношении своих ракетных баз и систем противовоздушной обороны, указал аналитик.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский военный заявил, что Байден вручил Трампу сценарий третьей мировой войны.