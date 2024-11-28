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Маск обсудит с американскими законодателями борьбу с бюрократией

Маск встретится с республиканцами в Конгрессе США по теме борьбы с бюрократией

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David Swanson/Reuters

Предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, выдвинутые избранным президентом США Дональдом Трампом на посты руководителей министерства эффективности правительства, обсудят с республиканцами в Конгрессе борьбу с бюрократией. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

В числе тем, обозначенных для обсуждения, — сокращение регулирования, уменьшение административной нагрузки, снижение затрат и возрождение принципа ограничения власти государства, отметил республиканец.

Встреча состоится 5 декабря.

13 ноября американист Малек Дудаков сообщал, что новое министерство эффективности США, которое возглавят Маск и Рамасвами, создано для борьбы с бюрократией в американском госаппарате, а также связано с желанием Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Маск благодаря победе Трампа побил свой собственный рекорд по богатству.

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Выборы в США - 2024
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