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Американист назвал задачи министерства эффективности, возглавляемого Маском

Политолог Дудаков: министерство эффективности создано против бюрократии в США

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Carlos Barria/Reuters

Новое министерство эффективности США, которое возглавят предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, создано для борьбы с бюрократией в американском госаппарате, а также связано с желанием избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал американист Малек Дудаков.

«Илон Маск и Вивек Рамасвами — два предпринимателя, близких к Дональду Трампу. Неудивительно, что избранный президент США предложил им возглавить новоорганизованное министерство. <...> Будет ли это действительно отдельное министерство или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию», — задался вопросом Дудаков.

Второй вариант при этом представляется эксперту более вероятным.

О назначении Маска и Рамасвами Трамп объявил накануне. По его словам, предприниматели будут работать над тем, чтобы новая администрация президента «сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства».

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов бизнесмен практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Ранее стало известно, что губернатор Южной Дакоты станет министром внутренней безопасности США.

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