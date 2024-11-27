Журналист задал британцам неприятный вопрос из-за антироссийского курса Запада

Великобритании нужно всерьез задуматься над фатальными последствиями обострения конфликта с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Серьезный вопрос: начнет ли Великобритания рыть братские могилы для своих солдат до или после начала войны с Россией?» — задал он вопрос.

До этого шесть депутатов парламента Великобритании вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями призвали президента США Джо Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера остановить эскалацию конфликта на Украине.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.