В ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию

США и страны Европы фактически напрямую напали на Российскую Федерацию, дав разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Об этом пишет хорватское издание Advance.

«Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию», — сказано в статье.

Авторы публикации уточнили, что речь идет о тех типах вооружений, которыми управляют непосредственно американские, британские и французские военные.

«Это сложные военные технологии, которыми могут управлять только квалифицированные военные кадры, а у украинцев таковых нет», — отмечается в материале.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях. Он сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Путин уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что следующей целью ВСУ для удара ракетами ATACMS может стать Ростовская область.