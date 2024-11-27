В МИД рассказали, как пуск «Орешника» должен повлиять на отношение Запада к РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге рассказала, как испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» должно повлиять на отношение стран Запада к России.

«Мы рассчитываем, что после испытательного пуска новейшей системы гиперзвукового оружия «Орешник», наглядно проведенного российскими военными в боевых условиях, никаких сомнений в обладании нашей страной соответствующим потенциалом у Запада не осталось», — сказала дипломат.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили возможность переговоров после пуска «Орешника».