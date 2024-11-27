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Британские депутаты обратились к Байдену и Стармеру с призывом по конфликту на Украине

Депутаты Британии призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Шесть депутатов парламента Великобритании вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями призвали президента США Джо Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера остановить эскалацию конфликта на Украине. Этот призыв содержится в их открытом письме к главе Белого дома и британскому премьеру, сообщает газета Guardian.

По словам авторов послания, они глубоко обеспокоены эскалацией конфликта.

«Поступают сообщения о том, что в ответ на запуск (Украиной. — «Газета.Ru») произведенных в Великобритании ракет Storm Shadow по Курску и спустя всего несколько дней после применения Украиной тактических ракетных систем армии США ATACMS в атаке на Брянск, Россия нанесла удар межконтинентальными ракетами по югу Украины», — цитирует текст письма издание.

В нем говорится, что результатом такой стремительной эскалации может стать «широкомасштабная военная конфронтация между Россией и НАТО».

«Нельзя исключать риск ядерной атаки», — отмечается в тексте.

Авторы послания заявили, что правительство Британии должно «взять на себя ответственность за свои действия и эти ужасные последствия». Кроме того, они указали, что необходимо гарантировать прекращение «ужасного конфликта».

«Мы призываем Джо Байдена и Кира Стармера остановить эту эскалацию и обеспечить переговоры с Россией и Украиной. Дипломатия и диалог, а не военная эскалация, являются единственными эффективными способами мирного урегулирования конфликта», — сказано в тексте.

На этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский кризис пока очень далек от урегулирования.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.

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Операция на Украине
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