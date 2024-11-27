Путин заявил, что Казахстану направили приглашение стать партнером БРИКС

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Астану заявил, что Казахстану направили приглашение для получения статуса государства — партнера БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

Неделей ранее Индонезия стала страной – партнером БРИКС, что подтвердил посол азиатского государства в России Хосе Антонио Морато Тавареш.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин 15 ноября сообщил, что Таиланд, Индонезия и Малайзия стали новыми партнерами объединения.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это объединение из нескольких стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября в Казани состоялся саммит БРИКС.

Ранее в Кремле предрекли БРИКС светлое будущее.