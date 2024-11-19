В Кремле предрекли БРИКС светлое будущее

Россия считает, что БРИКС ждет светлое будущее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, лучшим доказательством светлого будущего организации является большой интерес многих десятков стран, которые обращаются к ней с желанием стать частью процесса.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября в Казани состоялся саммит БРИКС.

15 ноября заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Таиланд, Индонезия и Малайзия стали новыми партнерами БРИКС.

Ранее Белоруссия официально стала партнером БРИКС.